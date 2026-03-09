O avançado Ivanovic, jogador do Benfica, viu o seu nome cair para a lista de reservas na convocatória anunciada por Zlatko Dalic para os jogos particulares com a Colômbia (26 de março) e o Brasil (1 de abril), tendo em vista a participação no próximo Campeonato do Mundo.

Na convocatória croata continuam ausentes Gvardiol, Kovacic, Juranovic e Ivusic, todos por lesão.

Ivanovic é internacional pela seleção croata em nove ocasiões, tendo apontado dois golos. Pelo Benfica, o jogador de 22 anos que chegou no último mercado de verão, realizou 34 jogos, com cinco golos e duas assistências, mas apenas soma 12 titularidades.