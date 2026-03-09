Benfica: Ivanovic na «lista de reservas» da convocatória da Croácia
Seleção croata vai realizar dois jogos de treino diante do Brasil e da Colômbia
O avançado Ivanovic, jogador do Benfica, viu o seu nome cair para a lista de reservas na convocatória anunciada por Zlatko Dalic para os jogos particulares com a Colômbia (26 de março) e o Brasil (1 de abril), tendo em vista a participação no próximo Campeonato do Mundo.
Na convocatória croata continuam ausentes Gvardiol, Kovacic, Juranovic e Ivusic, todos por lesão.
Ivanovic é internacional pela seleção croata em nove ocasiões, tendo apontado dois golos. Pelo Benfica, o jogador de 22 anos que chegou no último mercado de verão, realizou 34 jogos, com cinco golos e duas assistências, mas apenas soma 12 titularidades.
👥 Here is #Croatia squad for the upcoming March friendlies against @FCFSeleccionCol and @CBF_Futebol in Orlando, with the @FIFAWorldCup only three months away! 🇭🇷🙌#HrabarBroj #Family #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/iZgraWpK3r— HNS (@HNS_CFF) March 9, 2026