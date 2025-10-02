A Dinamarca divulgou esta quinta-feira a lista oficial dos jogadores convocados para os próximos jogos de qualificação para o Mundial 2026, com especial destaque para a chamada de dois jogadores que atuam no futebol português: Morten Hjulmand, médio do Sporting, e Victor Froholdt, defesa do FC Porto.

Hjulmand é convocado habitualmente, enquanto o jovem do FC Porto soma apenas quatro internacionalizações. A seleção nórdica conta com dois jogos em outubro, primeiro contra a Bielorrússia, no dia 9 de outubro, e três dias depois, recebe a Grécia.

A Dinamarca lidera o grupo C com quatro pontos conquistados em dois jogos.

