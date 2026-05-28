A África do Sul divulgou esta quinta-feira a convocatória para o próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer nos Estados Unidos, México e Canadá.

Entre os 26 nomes escolhidos por Hugo Broos está um conhecido dos portugueses. Yaya Sithole, médio do Tondela é um dos quatro centro-campistas que vão participar no Mundial pelos bafana bafana.

A África do Sul esta inserida no grupo A, juntamente com México, Coreia do Sul e Chéquia. Os sul africanos fazem parte do jogo de abertura da competição, com o México, repetindo a partida inaugural do Campeonato do Mundo de 2010.

Confira aqui a convocatória da África do Sul:

Guarda-redes: Ronwen Williams, Ricardo Goss e Sipho Chaine.

Defesas: Khuliso Mudau, Olwethu Makhanya, Bradley Cross, Aubrey Modiba, Thabang Matuldi, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Samukele Kabini, Mbekezeli Mbokazi, Kamogelo Sebelebele e Khulumani Ndamane.

Médios: Teboho Mokoena, Thalente Mbatha, Jayden Adams e Sphephelo Sithole.

Avançados: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Lyle Foster, Iqraam Rayners, Relebohile Mofokeng, Themba Zwane e Thapelo Maseko.