O encontro entre Coreia do Norte e Qatar foi, no mínimo, atribulado. Na segunda jornada da fase final da qualificação asiática para o Mundial 2026, o jogo foi disputado em Vientiane, capital de Laos, país que guarda relações diplomáticas com Coreia do Norte e Coreia do Sul.

Ora, em campo neutro, o cronómetro foi interrompido no segundo tempo, aos 55m, quando o marcador assinalava 2-2. Face às condições meteorológicas agrestes, com chuva intensa, o árbitro Nasaruddin, da Malásia, interrompeu a partida.

Importa recordar que, na fronteira a Leste, no Vietname, o Tufão Yagi provocou mais de 82 mortos e 800 feridos.

Aquando do reatar do jogo, eram percetíveis inúmeras poças de água no relvado. Ainda assim, a bola voltou a rolar, mas sem golos.

Small water ponds formed on the field ground pic.twitter.com/b73sdwUxNx — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 10, 2024

North Korea - Qatar game stopped!

Heavy rain in Vientiane, Laos... ⛈️ pic.twitter.com/Npua8IgRtQ — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 10, 2024

Antes, Il Ri inaugurou o marcador para a Coreia do Norte, aos 19m. Pouco depois, aos 28m, Jang Kuk-Chol foi expulso e, já à distância, viu Akram Afif repor a igualdade, de penálti. Estavam decorridos 31 minutos.

Em cima do intervalo, aos 44m, Almoez Ali completou a reviravolta.

No segundo tempo, momentos antes da interrupção do jogo, Il Kang fez o 2-2, aos 51m.

Assim, a Coreia do Norte é quarta no Grupo A, com um ponto, em igualdade com o Qatar (5.º). Na próxima jornada, a 10 de outubro, os norte-coreanos visitarão os Emirados Árabes Unidos (2.º), enquanto os qatari receberão o Quirguistão (6.º).

No topo deste grupo está o Uzbequistão, que, na tarde desta terça-feira, triunfou sobre o Quirguistão (2-3).

Sul-coreanos triunfam em Oman

Quanto à outra Coreia, do Sul, Son Heung-Min e companhia triunfaram na visita a Omã (1-2). Ao fim de 10 minutos, os visitantes colocaram-se em vantagem, por Hee-Chan, avançado do Wolverhampton, assistido pelo capitão Son.

Ainda assim, aos 45+2m, Al Khamisi repôs o empate.

Entre cartões amarelos e substituições, os sul-coreanos retomaram a dianteira do marcador aos 82m, pelo capitão.

Até final, e apesar dos 16m de compensação, o resultado apenas se alterou a favor dos visitantes, com o golo de Jon Min-Kyu, aos 90+11m.

Por isso, a Coreia do Sul lidera o Grupo B, com quatro pontos, em igualdade com a Jordânia (1.ª), que venceu a Palestina (1-3).

No terceiro lugar está o Iraque, com três pontos, mas menos um encontro. Jogará, na noite desta terça-feira (19h), no Kuwait (4.º).

Ora, na próxima jornada, a 10 de outubro, os sul-coreanos jogarão na Jordânia. Por sua vez, o Omã – sexto e último, sem pontos – receberá o Kuwait.

Outros resultados:

China 1-2 Arábia Saudita

Indonésia 0-0 Austrália