O Uzbequistão garantiu esta quinta-feira a presença no Mundial 2026, depois de empatarem no terreno dos Emirados Árabes Unidos (0-0), na nona e penúltima jornada do apuramento asiático. Os usbeques carimbaram a primeira presença numa fase final deste torneio.

Na mesma corrente, a Jordânia bateu a Omã, por 3-0, e assegurou o segundo lugar do Grupo B, que dá acesso direto ao Mundial. A Coreia do Sul, bem mais experiente em fases finais, venceu o Iraque por 2-0 e ficou em primeiro lugar do seu grupo, com 19 pontos.

Eis todos os apurados até ao momento:

AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARAÍBAS (3)

Canadá (qualificado como anfitrião).

Estados Unidos (qualificado como anfitrião).

México (qualificado como anfitrião).

AMÉRICA DO SUL (1)

Argentina

ÁSIA (5)

Coreia do Sul

Irão

Japão

Jordânia (estreante).

Uzbequistão (estreante).

OCEANIA (1)

Nova Zelândia