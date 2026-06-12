Depois de uma inauguração do Mundial 2026 entre México e África do Sul, que ficou marcada por três expulsões, a Coreia do Sul aplicou uma reviravolta frente à Chéquia para vencer na estreia (2-1) - num jogo que, diga-se de passagem, contou apenas com um cartão amarelo.

No Estadio Akron, em Guadalajara, México, Lucas Hornicek, guarda-redes do Sp. Braga, foi suplente não utilizado do lado da Chéquia.

Uma primeira parte sem golos não evitou um jogo emocionante. E mais, deu um sinal daquilo que estava para vir - foi mesmo a seleção sul-coreana quem esteve melhor nos primeiros 45 minutos. Era a formação asiática quem ia ameaçando - até com Son, ex-Tottenham, a ter nos pés uma bela oportunidade de inaugurar o marcador.

Porém, contra o rumo do jogo e já no segundo tempo, foi a Chéquia quem fez as redes abanarem pela primeira vez no encontro. Através de um lançamento lateral bastante longo, a formação europeia improvisou um canto.

Vladimir Coufal colocou na área e Ladislav Krejci, defesa do Wolverhampton, surgiu ao primeiro poste para cabecear (59m).

Menos de dez minutos depois surgiu o empate - e com uma obra de arte. In-Beom Hwang, médio do Feyenoord, recebeu já dentro de área, livrou-se do defesa e do guarda-redes com uma simulação e atirou para o golo (67m).

Já depois disso a Chéquia voltou a passar para a frente do marcador, mas o golo foi anulado por fora-de-jogo (77m).

A cambalhota no marcador verificou-se já nos instantes finais. Hyeon-Gyu Oh, avançado do Besiktas, entrou para o lugar de Son aos 69 minutos, não precisou de muito tempo para faturar. Servido por In-Beom Hwang, surgiu na cara do golo para desviar para o 2-1 (80m).

A Coreia do Sul entra então a vencer, ocupando o segundo lugar do Grupo A - liderado pelo México. A Chéquia ocupa então a terceira posição, ao passe que a África do Sul está no quarto e último posto do grupo.

FIGURA: In-Beom Hwang (Coreia do Sul)

Esteve presente nos dois golos que permitiram a estreia vitoriosa para a seleção asiática. Tirou um coelho da cartola para empatar a partida e, de seguida, assistiu Hyeon-Gyu para o golo da vitória.

O MOMENTO: o golo de In-Beom Hwang (Coreia do Sul)

Que obra de arte para se assistir em dia de estreia num Mundial. O médio do Feyenoord puxou dos galões para se livrar facilmente dos adversários e marcou o golo que relançou a equipa para a reviravolta. Um lance que vale a pena ver.

POSITIVO: apenas um cartão amarelo

Ao contrário do jogo de inauguração - que contou com três cartões vermelhos e outros tantos amarelos - esta segunda amostra do dia de estreia foi mais controlado nesse sentido. Houve apenas um cartão amarelo o jogo todo, e já em tempo de compensação (Gi-Hyuk Lee, 90+6m). Provou-se que pode haver espetáculo sem «festivais» de cartões.