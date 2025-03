A Costa do Marfim triunfou e Ousmane Diomande foi totalista. Na receção à Gâmbia, na 6.ª jornada da qualificação para o Mundial 2026, Haller – ponta de lança emprestado pelo Dortmund ao Utrecht – fez a diferença, de cabeça, aos 15 minutos.

O triunfo embala a Costa do Marfim para a liderança do Grupo F, com 16 pontos, um de vantagem sobre o Gabão. Por sua vez, a Gâmbia permanece no 5.º lugar, com quatro pontos.

A 3 de setembro, a Costa do Marfim recebe o Burundi (3.º), enquanto a Gâmbia visita o Quénia (4.º).

Gana aponta ao Mundial

Entretanto, no duelo pelo topo do Grupo I, o Gana triunfou na visita a Madagáscar, por 0-3. Os golos de Thomas Partey (11 e 54 m) e de Kudus – médios de Arsenal e West Ham, respetivamente – fizeram a diferença.

Os ganeses lideram com 15 pontos, cinco de vantagem sobre Madagáscar. Segue-se a visita ao Chad (6.º) e a receção à Rep. Centro Africana (5.ª), respetivamente, a 3 de setembro.

De recordar que os nove líderes garantem a qualificação para o Mundial 2026. Os quatro melhores segundos classificados seguem o mesmo caminho.