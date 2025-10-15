Cristiano Ronaldo tornou-se o melhor marcador de sempre em fases de qualificação para Campeonatos do Mundo, após o «bis» diante da Hungria, e revelou estar «orgulhoso» pela marca que atingiu ao serviço da Seleção Nacional.

Através de uma mensagem partilhada nas redes sociais, o capitão de Portugal agradeceu a «todos» os que o ajudaram a chegar até este momento e aproveitou para deixar uma certeza para o futuro, mais concretamente para novembro, quando o conjunto de Roberto Martínez pode celar o apuramento para o Mundial.

«Não é segredo que representar a Seleção significa muito para mim e por isso estou muito orgulhoso de ter atingido esta marca única por Portugal. Obrigado a todos que me ajudaram a chegar aqui. Vemo-nos em novembro para fechar o apuramento para o Mundial», pode ler-se.

Ao todo, Cristiano Ronaldo soma agora 40 golos em qualificações, mais um do que Carlos Ruiz (Guatemala) e com quatro de vantagem para o seu eterno rival, Lionel Messi.

