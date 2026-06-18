As redes sociais de alguns jogadores da Seleção foram invadidas por comentários relacionados com Cristiano Ronaldo.

Após o empate na estreia de Portugal no Mundial 2026, diante da RD Congo (1-1), as contas de Instagram dos internacionais portugueses ficaram repletas de mensagens, a maioria delas escritas em inglês e a pedir mais «respeito» e que «passem a bola» ao capitão.

«Ronaldo pôs o teu país no mapa. Mostra algum respeito, «se não conseguem marcar passem ao Ronaldo», «lutem pelo Ronaldo, ele deu-vos tudo, «se o Ronaldo não fosse português ninguém via os vossos jogos, «se odeiam o Ronaldo simplesmente esqueçam isso e joguem pela equipa» e «é vosso dever retribuir ao Ronaldo» são apenas algumas das frases que se podem ler nas redes sociais dos jogadores portugueses. Os mais visados no Instagram são Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Pedro Neto e Nuno Mendes.

Fora das redes sociais, o principal alvo da crítica tem sido Cristiano Ronaldo. A imprensa estrangeira visou o avançado do Al Nassr pelo jogo pobre diante da RD Congo e até nomes como Thierry Henry se insurgiram contra Ronaldo, que chegou aos dez jogos seguidos em branco em fases finais de Europeus e Mundiais.