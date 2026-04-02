É caso para dizer que se juntaram quatro grandes peças do futebol mundial da atualidade. De Portugal a França, passando por Argentina e Brasil.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Vinicius Júnior e Kylian Mbappé juntaram-se para uma campanha da Lego, de coleção para o Mundial 2026 de futebol, que se disputa de 11 de junho a 19 de julho e conta com os quatro atletas em representação das respetivas seleções.

«Toda a gente quer uma peça. Honestamente, não é IA [Inteligência Artificial», escreveu a Lego, no vídeo de lançamento da coleção, já disponível em pré-venda no site oficial.

Nas imagens divulgadas, os quatro atletas surgem numa mesa redonda a colocar peças no troféu do Mundial.

Veja, na galeria associada, as imagens do troféu e dos quatro atletas, na versão Lego, em distintas linhas e modelos.