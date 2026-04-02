Que quarteto! Lego junta Ronaldo, Messi, Vinicius e Mbappé em coleção do Mundial 2026
Futebolistas reunidos para montar, peça a peça, o troféu da prova. E há exemplares de cada um, em distintas linhas e modelos
Futebolistas reunidos para montar, peça a peça, o troféu da prova. E há exemplares de cada um, em distintas linhas e modelos
É caso para dizer que se juntaram quatro grandes peças do futebol mundial da atualidade. De Portugal a França, passando por Argentina e Brasil.
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Vinicius Júnior e Kylian Mbappé juntaram-se para uma campanha da Lego, de coleção para o Mundial 2026 de futebol, que se disputa de 11 de junho a 19 de julho e conta com os quatro atletas em representação das respetivas seleções.
«Toda a gente quer uma peça. Honestamente, não é IA [Inteligência Artificial», escreveu a Lego, no vídeo de lançamento da coleção, já disponível em pré-venda no site oficial.
Nas imagens divulgadas, os quatro atletas surgem numa mesa redonda a colocar peças no troféu do Mundial.
Veja, na galeria associada, as imagens do troféu e dos quatro atletas, na versão Lego, em distintas linhas e modelos.