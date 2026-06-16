Portugal está a menos de 24 horas para se estrear no Mundial 2026. Cristiano Ronaldo, que se prepara para participar no sexto Campeonato do Mundo, recorreu às redes sociais para dirigir-se aos portugueses.

Salientando o orgulho em representar Portugal, Cristiano aponta para o início de um novo capítulo.

«Cada vez que vestimos esta camisola, sentimos o mesmo orgulho, a mesma paixão e o mesmo sentido de responsabilidade do primeiro dia. Amanhã começa um novo capítulo», começa por referir.

Para fechar, o avançado do Al Nassr apelou a que o país acredite na equipa.

«Trabalhámos muito para chegar a este momento e agora é altura de dar tudo pelo nosso País, e por todas as comunidades portuguesas que nos apoiam aqui e em todo o mundo. Acreditem como nós!», pode ler-se.

Portugal joga frente à República Democrática do Congo, esta quarta-feira (18h), na primeira jornada do Grupo K.