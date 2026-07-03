Declarações do futebolista Cristiano Ronaldo, na «flash-interview», à SIC, após a vitória por 2-1 ante a Croácia, nos 16 avos de final do Mundial 2026:

Gestão de emoções no jogo:

«Esperava, como disse, como capitão, já passei por momentos como estes e eu disse, hoje, que tínhamos de saber sofrer. Para ganhar uma competição desta magnitude, há que saber sofrer.»

Sobre o jogo:

«Acho que foi um jogo interessante para os adeptos, controlámos bastante a primeira parte, a segunda foi um bocadinho caótica, mas o futebol é isto. Eles marcaram, entrámos um bocadinho em stress, mas depois há o desbloqueio emocional com o penálti. Depois, a partir daí, o jogo ficou mais fácil, ainda tivemos um bocadinho de dificuldade, mas a competição é isto e temos de estar preparados e continuar.»

Sobre o golo e a camisola 21 que tinha na «flash»:

«É um dia especial pelo que sabem, do nosso Jota. Ele está lá em cima a iluminar-nos e é um momento especial. Todos sentimos que ele está connosco e só fazia sentido ganhar para homenageá-lo da melhor maneira.»

Se se despediu de Modric:

«Despedi-me, é uma lenda do futebol, continua a ser, somos quase da mesma idade e é uma lenda, respeito muito o Modric pelo que ele continua a fazer no futebol e pelo que já fez.»