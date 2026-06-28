A Croácia fechou a fase de grupos do Mundial 2026 com uma vitória frente ao Gana (2-1) de Carlos Queiroz. Numa primeira parte dominada pela equipa europeia, uma segunda parte melhor da formação africana relançou o jogo. Porém, no final, uma pronta resposta croata valeu o segundo lugar - que pode dar confronto com Portugal.

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Os primeiros minutos de jogo esteviveram bastante amarrados – com a bola a ser muito disputada no meio-campo. Nenhuma das equipas ia conseguindo chegar ao último terço para visar a baliza adversária.

A Croácia, pouco a pouco, foi aproximando-se das zonas de perigo. Foi, inclusive, dado um valente aviso. Vlasic, à entrada da área, tentou a sorte num remate cruzado. A bola acertou em cheio no ferro.

Serviu de aviso, ou pelo menos deveria. O golo croata surgiu, exatamente, com a mesma receita. Desta vez foi Sucic, médio do Inter, que recebeu com espaço à entrada da área. Não se fez rogado e atirou rasteiro para um golaço.

Estava aberto o marcador. Com vantagem, a Croácia, que ia tendo mais posse de bola, mostrou-se confortável no jogo. O Gana, por sua vez, sentia-se bastante dificuldade em ter bola no meio-campo ofensivo.

Ao intervalo, Carlos Queiroz fez logo duas substituições, que trouxeram agitação. O técnico português fez entrar o ex-Sporting Fatawu, que mudou complemente o ritmo do jogo. O agora jogador do Leicester City serviu de agitador no corredor esquerdo.

A boa segunda parte da seleção africana resultou mesmo em golo do empate – mesmo que numa fase em que o jogo estivesse mais equilibrado. Acabado de entrar, Nuamah cruzou num livre cobrado do lado direito. Surgiu Luckassen isolado ao segundo para desviar para o golo. O golo ainda vou analisado pelo VAR por possível falta no lance.

Quando tudo indicava que o Gana poderia ter o momento do jogo, a Croácia respondeu à altura. Primeiro, a seleção croata obrigou Asare a uma defesa inacreditável.

Na sequência do canto, surgiu Vlasic solto de marcação para a cabecear para o segundo dos croatas, retomando a vantagem na partida.

Até final não houve mais mexidas no marcador e a Croácia conseguiu, assim, assegurar o segundo lugar do grupo. Com este resultado, a seleção croata será o adversário do segundo classificado do grupo de Portugal, que neste momento é ocupado pela turma lusa.

MOMENTO: golo de Vlasic (Croácia)

O Gana entrou com tudo para o segundo tempo. Criou mais perigo, teve mais bola e chegou mesmo ao golo. O momento era da equipa de Carlo Queiroz, até surgir Vlasic. O médio da Croácia surgiu no momento certo para assegurar o triunfo para a equipa.

FIGURA: Luka Modric (Croácia)

Não parece, mas são 40 anos! Jogou os 90 minutos, fora os minutos de compensação. Continua a ser um jogador excecional e foi quem fez trabalhar toda a equipa croata. Não marcou nem assistiu, mas a partida do jogador do Milan não se mede por aí. Geriu o ataque e ajudou, e muito, na defesa. Foi um faz tudo, mesmo que fisicamente já não seja o mesmo.