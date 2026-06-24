Ambas as equipas necessitavam de ganhar para continuar a sonhar com a passagem à próxima fase. É claro que a Croácia estava mais pressionada a vencer, dado a diferença de estatuto em comparação com os panamenses. Mas a realidade é que o jogo não foi nada fácil para os vice-campeões mundiais de 2018.

Foi preciso sofrer, e muito, para levar de vencida este Panamá, que apresentou grandes níveis de organização tática, compromisso e até perigo junto da baliza de Dominik Livakovic. Faltou apenas uma execução técnica de outro patamar. O golo que coloca a Croácia na discussão pelos dezasseis avos de final foi marcado por Ante Budimir, suplente de ouro. Foi o único a atravessar um congestionado e quase intransponível Canal do Panamá.

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Com Petar Musa, ex-Benfica, a manter a titularidade (fez um jogo apagado), a Croácia teve, habitual, um nome em destaque antes do jogo – Luka Modric. O capitão croata fez o 200.º jogo ao serviço do seu país, uma marca inédita na Croácia. Alinhou ao lado de outros colegas guerras passadas, como Mateo Kovacic e Ivan Perisic.

Os quase anónimos panamenses – o único mais conhecido em Portugal é Puma Rodríguez, ex-Famalicão – agigantaram-se perante os croatas e bloquearam muito bem as investidas europeias. Além disso, subiam rapidamente no ataque pelos corredores e cruzavam muitas vezes sem perigo. Porém, sem correspondência na área.

Na primeira parte, até foram os panamenses os mais perigosos. Livakovic defendeu um cabeceamento em direção à trave, mas a jogada foi invalidada por fora-de-jogo. O melhor que a Croácia conseguiu foi um remate de fora da área do criativo Baturina, do Como.

Alterações de Dalic deram mais controlo à Croácia

Zlatko Dalic não estava satisfeito ao intervalo (e com razão), lançando dois atacantes ao intervalo. Ante Budimir e Andrej Kramaric entraram, Perisic recuou a lateral-esquerdo e a Croácia cimentou o domínio. Foi um dos substitutos que chegou ao golo, aos 54m. Grande combinação na direita entre Marco Pasalic e Stanisic, que cruzou rasteiro para Budimir, no trabalho de ponta-de-lança.

A Croácia ficou com mais bola durante boa parte do encontro, mas o Panamá ainda teve uma palavra a dizer depois disso. Dominik Livakovic teve de fazer três intervenções no espaço de um minuto, a negar o golo a Murillo (Besiktas) e Harvey. No final do jogo, encostou os croatas às cordas.

Zlatko Dalic tem muito que avaliar e conversar com os jogadores, antes de um duelo fundamental com o Gana de Carlos Queiroz, na última jornada. Os africanos têm, juntamente com Inglaterra, quatro pontos, mais um do que os balcânicos.

A Figura: Ante Budimir

Um herói silencioso. Praticamente na única ação de relevo que teve no jogo, decidiu o destino da Croácia neste Mundial 2026. Relegado ao banco, o já experiente avançado do Osasuna entrou ao intervalo e marcou menos de dez minutos depois. Contra a Inglaterra, nem um minuto jogou.

O Momento: golo de Budimir, 54m

Torna-se quase inevitável escolher este como o momento definidor da partida. Foi a única nesga aberta na reforçada muralha do Panamá, através de uma bela combinação no corredor. O cruzamento de Stanisic foi meio golo, com Budimir a surgir no sítio certo.