A Croácia venceu esta segunda-feira o Montenegro por 4-0 na terceira jornada da fase de apuramento para o Mundial 2026.

Ivanovic foi pela primeira fez titular na formação croata e viu Jakic (35m) para o primeiro golo do encontro depois de um grande remate fora da área do médio de 28 anos.

Na segunda parte e já depois de Montenegro estar reduzido a dez unidades após a expulsão de Bulatovic por duplo cartão amarelo, a Croácia dilatou o marcador por Kramaric (51m).

Já perto do final do encontro mais dois golos para a Croácia. Um autogolo de Kuc (86m) e um tento de Perisic (90+2m) fecharam o resultado.

Com este triunfo, a Croácia segue na liderança do grupo L com 12 pontos conquistados, os mesmos que a Chéquia, mas com menos um jogo realizado. Montenegro caiu para o quarto lugar com seis pontos, mas ainda à frente de Gibraltar que continua sem pontuar.

Os gibraltinos voltaram a ser derrotados nesta fase de apuramento, desta vez pelas Ilhas Faroé por 1-0. Agnarsson (68m) fez o único golo do triunfo da seleção do norte da Europa.