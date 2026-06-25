A Costa do Marfim escreveu uma página inédita da sua história ao vencer o Curaçao por 2-0, em Filadélfia, garantindo o segundo lugar do Grupo E e o consequente apuramento para a fase a eliminar do Mundial 2026 pela primeira vez. Nicolas Pépé foi a grande figura da partida, ao assinar os dois golos dos africanos, que souberam sofrer quando o adversário cresceu no encontro e aproveitaram os momentos certos para matar o jogo.

Os marfinenses, que contaram com Ousmane Diomandé (Sporting) a titular, entraram conscientes de que dependiam apenas de si para seguir em frente e não demoraram a colocar-se em vantagem. Depois de um primeiro aviso de Bonny e de uma resposta perigosa de Tahith Chong, o erro de Brenet, pressionado por Yan Diomandé, acabou por ser fatal. O jovem extremo recuperou a bola já perto da área e ofereceu o golo a Nicolas Pépé, que, aos sete minutos, só teve de encostar para inaugurar o marcador.

A vantagem deu tranquilidade à equipa africana, que continuou a criar perigo. Diallo esteve perto do segundo com um remate de fora da área e, pouco depois, desperdiçou uma ocasião flagrante, incapaz de corresponder da melhor forma ao cruzamento de Yan Diomandé. Ainda assim, o Curaçao nunca baixou os braços. Gaari tentou surpreender de muito longe e Leandro Bacuna assinou a melhor jogada da seleção caribenha na primeira parte, mas o remate saiu ao lado da baliza de Fofana.

Ao intervalo, a vantagem mínima ajustava-se ao que se passara em campo, embora o Curaçao deixasse sinais de que ainda acreditava.

Essa crença tornou-se evidente após o descanso. A equipa orientada por Dick Advocaat surgiu mais agressiva, assumiu a iniciativa e passou largos minutos instalada no meio-campo contrário. Floranus esteve perto do empate e os africanos começaram a sentir dificuldades para controlar o ritmo do encontro.

Quando o empate parecia mais próximo, surgiu o golpe decisivo. Aos 64 minutos, Sangaré descobriu Nicolas Pépé nas costas da defesa e o avançado respondeu com um remate em arco de grande qualidade, sem hipóteses para Room. Um golo que premiou a eficácia costa-marfinense e praticamente selou o destino da partida.

Até final, a Costa do Marfim ainda podia ter ampliado a vantagem, primeiro num desvio quase infeliz de Obispo para a própria baliza e depois por intermédio de Wahï, travado por uma excelente defesa de Room. Do outro lado, Noslin ainda obrigou Fofana a aplicar-se com um chapéu tentado de muito longe, mas o resultado já não sofreria alterações.

Enquanto os Elefantes faziam a sua parte, o Equador surpreendia a Alemanha (2-1), garantindo igualmente o apuramento como um dos melhores terceiros classificados. A Costa do Marfim termina assim o Grupo E no segundo lugar com seis pontos e segue para os 16 avos de final, onde terá pela frente a França ou a Noruega. Já o Curaçao despede-se da estreia em Campeonatos do Mundo com apenas um ponto conquistado, mas com prestações que deixaram boas indicações para o futuro.

O Momento: 2-0 de Nicolas Pépé

Numa fase em que o Curaçao pressionava em busca do empate, a Costa do Marfim respondeu de forma cínica. Grande visão de jogo de Sangaré a encontrar o avançado do Villarreal e Pépé resolveu definitivamente a questão do apuramento.

A Figura: Nicolas Pépé

Dois golos, enorme eficácia e capacidade para aparecer nos momentos decisivos. O avançado foi determinante na histórica qualificação dos Elefantes para a primeira fase a eliminar de um Campeonato do Mundo.