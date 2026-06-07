Mundial 2026
Há 1h e 36min
VÍDEO: seleção de Curaçao chega ao estágio nos EUA... num autocarro escolar
Conjunto sul-americano leva a melhor sobre Aruba (4-0), no último teste de preparação para o Mundial 2026
DIM
Conjunto sul-americano leva a melhor sobre Aruba (4-0), no último teste de preparação para o Mundial 2026
DIM
A seleção de Curaçao chegou aos Estados Unidos este domingo, dando assim início ao estágio de preparação para o Mundial 2026.
Ora, tudo isto seria natural, não fosse a comitiva sul-americana ter chegado ao local... num autocarro escolar. De vidros abertos e com música bem alta, os jogadores fizeram a festa e o vídeo rapidamente tornou-se viral nas redes sociais.
Recorde-se que Curaçao integra o Grupo E do Campeonato do Mundo, juntamente com Alemanha, Equador e Costa do Marfim.
Assista aqui ao momento:
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