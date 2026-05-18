Mundial 2026: três nomes que passaram por Portugal nos convocados de Curaçau
Riechedly Bazoer, Jeremy Antonisse e Kenji Gorré integram lista do selecionador Dick Advocaat
O selecionador de Curaçau, Dick Advocaat, anunciou esta segunda-feira os convocados de Curaçau para o Mundial 2026. Na lista de 26 nomes há três atletas com passagens por Portugal.
Advocaat, de 78 anos, chamou Riechedly Bazoer, Jeremy Antonisse e Kenji Gorré. Bazoer jogou no FC Porto em 2018/19, Antonisse no Moreirense entre 2023 e 2025 e Gorré foi o que mais tempo jogou em Portugal: dividiu a época 2018/19 entre Nacional e Estoril, jogou de novo no Nacional de 2019 a 2021 e no Boavista de 2021 a 2023.
Curaçau, estreante em Mundiais de futebol, integra o grupo E com Alemanha, Costa do Marfim e Equador.
OS CONVOCADOS
Guarda-redes: Tyrick Bodak, Trevor Doornbusch e Eloy Room;
Defesas: Riechedly Bazoer, Joshua Brenet, Roshon Van Eijma, Sherel Floranus, Deveron Fonville, Jurien Gaari, Armando Obispo e Shurandy Sambo;
Médios: Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Kevin Felida, Ar’Jany Martha, Tyrese Noslin e Godfried Roemeratoe;
Avançados: Jeremy Antonisse, Tahith Chong, Kenji Gorre, Sontje Hansen, Gervane Kastaneer, Brandley Kuwas, Jurgen Locadia e Jearl Margaritha.