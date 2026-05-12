Dick Advocaat está de regresso à seleção de Curaçau. O técnico de 78 anos - que deixou o cargo de selecionador em fevereiro por motivos familiares - volta às funções já depois de a federação confirmar o despedimento de Fred Rutten.

O treinador neerlandês de 78 anos foi quem garantiu a qualificação inédita para o Mundial 2026. Em fevereiro deixou o cargo de selecionador por motivos de doença da filha.

Foi então substituído pelo compatriota Rutten, que assumiu o cargo no início de março. Fez apenas dois jogos, precisamente no final desse mês, perante Austrália (derrota por 5-1) e China (derrota por 2-0).

Deste modo, Avocaat vai tornar-se no treinador mais velho da história a orientar uma seleção na fase final de um Mundial. Impede Carlos Queiroz, que com 73 anos vai dirigir o Gana.

O Curaçau faz parte do Grupo E juntamente com Alemanha, Costa do Marfim e Equador. O Mundial arranca no dia 11 de junho e termina no dia 19 de julho, decorrendo entre Estados Unidos, Canadá e México.