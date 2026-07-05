Luis de la Fuente, em conferência de antevisão ao jogo diante de Portugal, deixou vários elogios a Cristiano Ronaldo, admitindo que é um admirador do capitão da formação das Quinas. No entanto, o selecionador espanhol confessa que preferia que o «melhor jogador da história» não jogasse. O encontro, recorde-se, está marcado para esta segunda-feira, às 20h.

Sobre Cristiano Ronaldo

«Sou um admirador declarado de Cristiano Ronaldo. Rendo-me perante Cristiano. Ainda não deixou tudo feito, aindavai fazer mais coisas, porque ele é um daqueles que tem sempre fome, que quer melhorar todos os dias. É uma referência para qualquer equipa em que jogue, que serve de orientação aos colegas e que num instante, pelo talento que tem, pode decidir um jogo. Preferia que Cristiano não jogasse, mas acho que jogará e vamos desfrutar do melhor jogador da história neste campo.»

Nuno Mendes já travou Lamine Yamal

«Nuno Mendes já travou muitos outros jogadores, não foi só Lamine Yamal, porque ele é excelente. Da mesma maneira que Lamine já deu noites terríveis a muitos outros laterais. Por isso a única que temos de lhe dizer é que não tenha ansiedade, porque ele não tem de fazer tudo sozinho. Para estar tranquilo, para estar motivado e para fazer o que o costuma fazer.»

Lamine Yamal vai ter de trabalhar mais?

«Não preciso de pedir a Lamine Yamal que trabalhe mais, porque ele está sempre disponível para trabalhar mais. Mas o que eu quero é que a Espanha tenha a bola, que trabalhe em conjunto, sabendo que vai haver momentos em que será necessário sofrer, mas espero que Portugal seja obrigado a sofrer mais vezes. Veja o Lamine cada vez melhor, porque ele adora estes jogos, estas decisões, estes grandes palcos. Além disso tem zero ansiedade, por isso acredito que amanhã vai ser uma grande oportunidade para ele ser figura.»

Vai fazer alterações por causa da ala esquerda de Portugal com Nuno Mendes e Rafael Leão?

«Independentemente das mudanças que tenha de fazer, não serão por ter uma banda esquerda ou não, até porque Portugal tem uma grande equipa pelo todo. Jogue quem jogar, temos confiança em todos os jogadores que estão aqui e que podem jogar.»

Vai fazer tranquilo com Laporte e Cubarsí a macar Ronaldo?

«Com Cristiano nunca se pode estar traquilo, por isso é que ele é um craque. Mas eu tenho total confiança nos meus jogadores da defesa de nível excecional, tanto em Pau Cubar´si, como Laporte, como Eric Garcia. Acredito que podem parar qualquer jogador.»