A Chéquia garantiu uma vaga para o Mundial 2026. Num embate frente à Dinamarca - dos «portugueses» Bah, Hjulmand e Froholdt - a seleção do bracarense Hornicek venceu nas grandes penalidades depois de um empate (2-2) após o prolongamento dos play-offs.

Do lado da Dinamarca, os três «portugueses» alinharam de início: Alexander Bah (Benfica), Victor Froholdt (FC Porto) e Morten Hjulmand (Sporting). Pela Chéquia, Lukas Hornicek, do Sp. Braga, foi suplente não utilizado.

O jogo, que foi apenas decidido da marca dos onze metros, teve emoção desde muito cedo.

Pavel Sulc, avançado que atua no Lyon de Paulo Fonseca, atirou a contar para abrir o marcador bastante cedo na partida (3m). A resposta da Dinamarca surgiu já para lá da hora de jogo.

Joachim Andersen, defesa do Fulham de Marco Silva, voltou a colocar tudo igual na partida (72m). O encontro foi, assim, para prolongamento.

No tempo extra houve ainda tempo para um golo para cada lado. Ainda na priemira parte do prolongamento, o capitão Ladislav Krejci voltou a devolver a vantagem à Chéquia (100m).

Já no segundo tempo, Kasper Hogh, avançado do Bodo/Glimt que saltou do banco, voltou a restabelecer a igualdade na partida (112m).

Sem mais golos no tempo extra, tudo foi decidido nos penáltis. A Dinamarca teve uma prestação para esquecer, marcando apenas um de quatro grandes penalidades. Assim, a Chéquia avança depois de se superiorizar (3-1) da marca dos onzes metros.

(Notícia em atualização)