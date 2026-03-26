A Dinamarca goleou a Macedónia do Norte por 4-0 esta quinta-feira e está na final do caminho D do play-off europeu de acesso ao Mundial 2026. Com Bah (Benfica), Froholdt (FC Porto) e Hjulmand (Sporting) no onze inicial, os dinamarqueses construíram o triunfo com quatro golos no espaço de 27 minutos.

Depois do 0-0 ao intervalo em Copenhaga, Mikkel Damsgaard fez o 1-0 aos 49 minutos, num remate de pé esquerdo na área, após uma insistência até junto da baliza defendida por Stole Dimitrievski.

Depois de marcar, Damsgaard cruzou do lado esquerdo para Gustav Isaksen, aos 58 minutos, concluir na área para o 2-0. E, no minuto seguinte, o mesmo Isaksen, na recarga após um remate forte de Froholdt sacudido por Dimitrievski, fez o 3-0 com uma finalização na área.

Foram dois golos em dois minutos que dissiparam dúvidas e o resultado ficou fechado com o 4-0 aos 76 minutos: quase foi um golo olímpico de canto, mas Christian Norgaard, em cima da linha de baliza, desviou de cabeça o canto batido por Christian Eriksen do lado esquerdo.

A seleção orientada por Brian Riemer ainda aguarda adversário, que vai sair do Chéquia-República da Irlanda, jogo que terminou empatado 2-2 e vai a prolongamento. Os dinamarqueses vão visitar Praga ou Dublin na final da próxima terça-feira.