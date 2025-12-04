A Sport TV anunciou esta quinta-feira que garantiu os direitos de transmissão do Campeonato do Mundo de 2026, competição que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, entre 11 de junho e 19 de julho. O canal português transmitirá todos os 104 jogos, sendo 70 deles em exclusivo.

Em comunicado, a estação sublinha que será o único operador em Portugal a emitir a totalidade dos encontros do Mundial, assegurando uma cobertura contínua ao longo de mais de um mês de competição.

Durante o torneio, a Sport TV terá uma programação totalmente dedicada, incluindo a transmissão de 92 jogos em direto num dos canais do grupo, com os restantes 12 encontros a passarem no outro canal.

A estação destaca ainda que esta edição do Mundial «promete ser histórica», não só pela dimensão do evento, mas também por poder representar «o último Mundial de algumas das grandes figuras do futebol».