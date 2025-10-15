A FIFA garantiu esta quinta-feira que espera que todas as 16 cidades anfitriãs do Mundial de 2026 «estejam preparadas» para acolher o evento, depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter admitido mudar alguns locais por «motivos de segurança».

«Esperamos que cada uma das nossas 16 cidades anfitriãs esteja preparada para acolher com sucesso os eventos e cumprir todos os requisitos exigidos», referiu um porta-voz do organismo em comunicado.

As declarações surgem depois de Trump ter voltado a ameaçar substituir várias cidades governadas por democratas. O chefe de Estado norte-americano afirmou que Gianni Infantino, presidente da FIFA, «não se oporia» à mudança de locais, caso ele considerasse que existiam problemas de segurança.

«Se alguém fizer um mau trabalho e eu entender que há um problema de segurança, eu vou chamar o Gianni, o chefe da FIFA, que é formidável, e direi para transferir para outro local. E ele fará isso muito facilmente», disse Trump, em nova investida política.

Entre as cidades visadas estão Los Angeles (oito jogos), Boston (sete), San Francisco e Seattle (seis cada), todas sob liderança democrata.

Em resposta, a FIFA sublinhou que «a segurança é a prioridade em qualquer evento organizado pela FIFA em todo o mundo» e lembrou que essa responsabilidade «cabe aos governos», que decidem o que é do interesse público.

O Mundial 2026, organizado entre EUA, México e Canadá decorrerá entre 11 de junho e 19 de julho e contará com 48 seleções, o maior número de equipas de sempre na competição.