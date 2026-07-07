Declarações de Hossam Hassan, selecionador do Egito, após a derrota com a Argentina (3-2), nos oitavos de final do Mundial 2026:

Críticas à arbitragem

«Vou dizer o que me vai na alma, independentemente das consequências: isto foi claramente um jogo comprado e o mundo inteiro viu. Fomos melhores. O que se passou não foi nem justo nem equitativo. O resultado foi influenciado por fatores internos no relvado e durante o jogo, e por fatores externos anteriores ao encontro. Parecia ter havido pressão por parte da Argentina sobre o árbitro, o que conduziu a este desfecho. Nós tínhamos expressado as nossas objeções a este árbitro.»

Terceiro golo da Argentina, precedido de lance com pedido de penálti para o Egito

«Nem sequer houve revisão do VAR, todos vimos como lhe puxavam a camisola, mas não se reverteu a jogada para anular o golo. É assim a vida, injusta.»

«Merecíamos a vitória, (...) creio que o impacto deste resultado vai muito para além da derrota em si, porque não vimos nem respeito nem fair-play.»

Mais críticas ao árbitro

«Pensava que talvez ele [árbitro François Letexier] escondesse alguma coisa, que talvez tivesse algo a ocultar. Quem tem algo a ocultar, por vezes, não consegue escondê-lo totalmente, e foi exatamente isso que senti durante aquela conversa.»

«Tínhamos a vitória bem perto. São os pequenos pormenores que fazem a diferença nos grandes jogos. E estamos muito tristes, porque tínhamos o jogo nas nossas mãos.»

«Não vou acompanhar o resto deste Mundial da FIFA e prometo-o. É a minha luta interna, a minha objeção pessoal, a minha própria maneira de levantar a voz e de me manter firme. Não vou ver nem um único jogo deste torneio.»