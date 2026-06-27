O Egito empatou a um golo com Irão e, com o segundo lugar no Grupo G, confirmou um apuramento inédito para a fase a eliminar de um Mundial.

O jogo começou de forma frenédita e com os «faraós» a marcaram logo aos 5 minutos por Mahmoud Saber.

Na resposta, o ex-FC Porto e Rio Ave Mehdi Taremi desperdiçou um penálti (sofrido pelo próprio), mas Ramin Rezaeian restabeleceu a igualdade ao minuto 14.

Apesar do ascendente dos egípcios com bola, os iranianos tiveram as melhores ocasiões e o jogo terminou com os persas a marcarem já na compensação, mas o golo de Khalilzadeh, que daria o apuramento ao Irão foi anulado por fora de jogo.

Com este resultado, o Egito terminou o Grupo G com 5 pontos, atrás da Bélgica, que somou também cinco após golear a Nova Zelândia. Já o Irão ainda tem a possibilidade de resgatar um lugar nos 16 avos na condição de um dos melhores oito terceiros classificados.

A FIGURA: Ramir Rezaein

O lateral-direito dos iranianos assinou o único golo da seleção asiática. Bem nos duelos e eficaz no desarme, não deixou, apesar do maior domínio dos egípcios com bola, de procurar a baliza contrária.

O MOMENTO: golo anulado ao Irão. MINUTO 90+3

De um erro incrível do guarda-redes do Egito nasceu o golo que apuraria o Irão para a fase a eliminar do Mundial. A bola sobrou para Khalilzadeh, que atirou de pé esquerdo para o golo da festa dos persas, mas o VAR descortinou um fora de jogo milimétrico!