O Egito anunciou esta quarta-feira os 27 jogadores que farão parte da comitiva que vai participar no próximo Campeonato do Mundo a ser realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Para além da presença do astro Mohammed Salah, o selecionador nacional Hossam Hassan decidiu chamar quatro guarda-redes, à semelhança do que fez Roberto Martínez, treinador de Portugal.

A seleção dos «faraós» regressa a um Mundial depois de ter falhado a edição de 2022, no Qatar. O Egito integra o grupo G com Bélgica, Irão e Nova Zelândia, com estreia marcada para o dia 15 de junho diante dos belgas.

Confira aqui a convocatória do Egito para o Mundial 2026:

Guarda-redes: Mohamed El Shennawy, Mostafa Shobeir, El Mahdy Soliman e Mohamed Alaa.

Defesas: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdi Fathi, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fattouh e Karim Hafez.

Médios: Marwan Attia, Mohannad Lasheen, Nabil Emad Dunga, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed Zizo, Mahmoud Zoko, Ibrahim Adel, Haitham Hassan e Mohamed Salah.

Avançados: Omar Marmoush, Aktay Abdullah e Hamza Abdel Karim.