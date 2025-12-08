A equipa responsável pela organização dos jogos do Mundial 2026 nos Estados Unidos determinou que o Egito-Irão, na terceira jornada do Grupo G, vai assinalar os direitos da comunidade LGBTQIA+, uma vez que o jogo está agendado para 26 de junho (sexta-feira), na véspera do fim de semana marcado pelas celebrações do “Orgulho LGBTQIA+”.

Todavia, a decisão está a gerar controvérsia, até porque Egito e Irão continuam a punir severamente esta comunidade. No Irão, por exemplo, a homossexualidade é punida com pena de morte.

O Mundial 2026 vai ser disputado entre 11 de junho e 19 de julho em três países: Estados Unidos, Canadá e México. O Grupo G conta com Egito, Irão, Bélgica e Nova Zelândia.