O Egito selou, nesta quarta-feira, a qualificação para o quarto Mundial da sua história, regressando à prova após a ausência em 2018. Na condição de visitante frente ao Jibuti, Salah e companhia controlaram e venceram por 3-0. O avançado do Liverpool foi assistido por Trezeguet para o 2-0 aos 14 minutos, depois de o médio Ibrahim Adel inaugurar o marcador ao oitavo minuto. A fechar, aos 84m, Salah bisou.

Assim, o Egito segue na liderança do Grupo A, com 23 pontos, cinco de vantagem sobre o Burkina Faso, quando já foram disputadas nove rondas. Mesmo perdendo as três jornadas que restam, a seleção dos faraós integraria o lote de melhores segundos classificados.

De recordar que Marrocos e Tunísia são as outras seleções africanas já apuradas para o Mundial 2026.