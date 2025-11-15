«Dibu» Martínez, guarda-redes da seleção argentina, não deixou a situação passar em branco as críticas de Gattuso, selecionador italiano, quando este criticou o sistema de qualificação europeu, comparando-o ao da América do Sul.

«Eles jogam sempre em campos perfeitos, molhados... Não sabem como é a América do Sul. Existem outras complexidades que não veem na Europa», ripostou o guarda-redes argentino em defesa do futebol sul-americano.

As declarações de Gattuso surgem num momento em que Itália ainda não conseguiu garantir o apuramento para o Mundial 2026 e chega ao último jogo de qualificação sem depender apenas de si. É segunda no Grupo I com 18 pontos, menos três que a Noruega que ainda não perdeu nenhum jogo nesta qualificação.

Recorde-se que o treinador italiano também criticou o facto de o segundo classificado não se apurar diretamente, tendo de passar pela fase de repescagem.

«Na minha altura, o melhor segundo classificado ia direto ao Mundial», disse ainda.