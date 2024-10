Os Emirados Árabes Unidos, seleção treinada pelo português Paulo Bento, perdeu esta terça-feira por 1-0 na deslocação ao Uzbequistão, em jogo da 4.ª jornada da segunda fase de grupos da qualificação asiática para o Mundial 2026.

Em Tashkent, o único golo do jogo aconteceu na segunda parte, de penálti, aos 76 minutos, por Otabek Shukurov. Um golo que valeu os três pontos aos comandados do esloveno Srecko Katanec e que surgiu já com os Emirados reduzidos a dez, por expulsão de Abdulla Hamad, ao minuto 65.

A derrota impede a seleção treinada por Paulo Bento de subir aos lugares de qualificação direta no grupo A: é 4.ª classificada, com quatro pontos em quatro jogos, só à frente de Quirguistão (5.º com três pontos) e Coreia do Norte (6.º com dois pontos). O Uzbequistão lidera com dez pontos, seguido de Irão (2.º com sete) e Qatar (3.º com quatro). Irão e Qatar defrontam-se ainda esta terça-feira no fecho da jornada.

De recordar que, nesta segunda fase de grupos da qualificação da Confederação Asiática de Futebol (CAF), os dois primeiros classificados de cada um dos três grupos qualifica-se para o Mundial 2026. Entre os 3.ºs e os 4.ºs classificados dos três grupos sairão seis seleções que acedem a uma terceira fase de grupos para ainda tentar o apuramento.