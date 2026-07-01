Sebastián Beccacece deixou o comando técnico da seleção do Equador, na sequência da eliminação frente ao México nos 16 avos de final do Mundial 2026. A derrota por 2-0 ditou o adeus à competição e também o fim da ligação entre o treinador argentino e a federação equatoriana.

O contrato de Beccacece terminava com a participação do Equador no Mundial e ambas as partes decidiram não prolongar o vínculo.

«É uma noite triste para todo o povo equatoriano. Tínhamos uma grande ilusão e uma grande expectativa. Melhorámos muito desde que chegámos, mas não cumprimos o objetivo de fazer o nosso melhor Mundial. O meu contrato terminava com esta competição e não vamos continuar», afirmou o treinador após o encontro.

Apesar da despedida, Beccacece fez questão de agradecer a oportunidade de orientar a seleção.

«Levo comigo o carinho, o respeito e a entrega deste grupo. Construímos um legado bonito e acredito que estes jogadores têm qualidade para alcançar grandes feitos no futuro», concluiu.

A campanha neste Mundial ficou marcada por altos e baixos, com resultados menos positivos diante da Costa do Marfim e de Curaçao. No entanto, a vitória sobre a Alemanha garantiu o apuramento histórico para a fase a eliminar, mas a derrota diante do México confirmou a eliminação e o fim do ciclo de Beccacece.