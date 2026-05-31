A seleção da Escócia confirmou este domingo uma baixa de peso para o Campeonato do Mundo de 2026. Billy Gilmour sofreu uma lesão no joelho na vitória no particular frente a Curaçau e vai falhar a competição.

Em comunicado oficial, a federação escocesa anunciou que o médio, que atua no Nápoles, está fora das contas para o Mundial e regressará de imediato ao clube italiano para iniciar o processo de recuperação.

«Lamentamos anunciar que a lesão no joelho sofrida por Billy Gilmour no jogo de hoje frente a Curaçau vai afastá-lo da participação no Mundial 2026», escreveu a seleção escocesa, logo após a partida.

Para ocupar a vaga deixada por Gilmour, a Escócia chamou Tyler Fletcher, médio de 19 anos que se estreou precisamente diante de Curaçau. O jovem internacional junta-se assim aos convocados de Steve Clarke já em plena preparação para a fase final.