Steve Clarke veio a público falar sobre o preço dos bilhetes para os jogos do Mundial 2026 e mostrou-se preocupado com um possível endividamento de diversas famílias, ao tentarem assistir a jogos na prova que decorre na América.

Em declarações à Sky Sports, o selecionador da Escócia pede para existir alguma precaução por parte dos adeptos e garante que nada pode ser feito pelos países para controlar o preço dos bilhetes. Os mais baratos devem rondar os 18 euros, sendo que os mais caros podem chegar aos 108 euros por pessoa.

«Nós não conseguimos controlar os preços dos bilhetes. É muito caro ir à América, de qualquer forma. Se tiverem capacidade para ir, muito bem. Mas se não têm meios para tal, percebam isso. Não se endividem a vocês e às vossas famílias. O meu maior desejo é que as pessoas não se endividem para tentar ir ao Mundial», refere.

Assista às declarações de Steve Clarke: