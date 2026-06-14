A Escócia entrou com o pé direito no Mundial 2026 ao vencer o Haiti por 1-0, em jogo da primeira jornada do Grupo C, alcançando assim o seu primeiro triunfo numa fase final de um Campeonato do Mundo desde 1990.

Perante milhares de adeptos escoceses que transformaram as bancadas numa extensão da famosa «Tartan Army», a equipa orientada por Steve Clarke cumpriu a missão que tinha pela frente: somar os três pontos diante do adversário teoricamente mais acessível do grupo, antes dos duelos com Marrocos e Brasil.

O único golo da partida surgiu aos 28 minutos. Che Adams obrigou Johny Placide a uma defesa apertada, mas a bola sobrou para John McGinn, que rematou de primeira. Um desvio traiçoeiro acabou por tirar qualquer hipótese ao guarda-redes haitiano e colocar os escoceses em vantagem.

Antes disso, Scott McTominay já tinha ameaçado inaugurar o marcador, acertando em cheio no poste aos 17 minutos.

A segunda parte foi pouco espetacular, mas a Escócia revelou maturidade para gerir a vantagem. O Haiti, de regresso aos Mundiais pela primeira vez desde 1974, tentou aproveitar a velocidade dos seus atacantes e ainda criou algum perigo na reta final, mas Angus Gunn teve uma noite relativamente tranquila entre os postes.

Os haitianos estiveram perto do empate aos 85 minutos, quando Frantzdy Pierrot cabeceou ligeiramente ao lado, e voltaram a assustar nos instantes finais, sem sucesso.

O resultado ganha ainda maior importância para os britânicos depois do empate a um golo entre Brasil e Marrocos, no outro encontro do Grupo C. Com três pontos, a Escócia assume a liderança isolada da classificação e reforça a esperança de alcançar, pela primeira vez na sua história, a fase a eliminar de um grande torneio internacional.

Tudo sobre o Mundial está aqui: o site especializado do Maisfutebol.

A Figura: John McGinn

Num jogo de poucas oportunidades claras, foi o homem do costume a aparecer. O capitão da Escócia aproveitou uma defesa incompleta de Placide para marcar o único golo da partida e tornar-se no jogador mais velho de sempre a faturar pelos escoceses num Campeonato do Mundo. Liderou a equipa dentro e fora de campo numa noite que pode revelar-se decisiva nas contas do grupo.

O Momento: corte salvador de Aaron Hickey

Quando o Haiti ainda estava apenas a um golo de distância, Ruben Providence preparava-se para empurrar a bola para a baliza após uma jogada confusa na área escocesa. Aaron Hickey apareceu no momento exato para desarmar o avançado haitiano a poucos metros da linha de golo. Um lance que valeu quase tanto como o remate certeiro de McGinn e que manteve a Escócia no caminho da vitória.