A Escócia apurou-se esta terça-feira para o Campeonato do Mundo de 2026 depois do triunfo por 4-2 sobre a Dinamarca, num encontro que teve um pouco de tudo.

A formação nórdica, com Hjulmand e Froholdt na equipa titular, visitava os escoceses com vantagem na classificação e um empate era suficiente para o apuramento, já para a Escócia, apenas o triunfo garantia a passagem direta para a América do Norte.

Foi com essa mentalidade que a formação britânica entrou no jogo, logo com um golo marcado aos três minutos: um golaço de McTominay. Cruzamento de Doak e o jogador do Nápoles a faturar com um excelente pontapé de bicicleta.

Na segunda parte, Hojlund (57m) igualou a partida e voltou a colocar os nórdicos no primeiro lugar do grupo, no entanto, uma expulsão de Kristensen mudou um pouco o rumo do encontro.

A Escócia pressionou e voltou a chegar ao golo aos 78 minutos, por Shankland, mas a festa foi prontamente interrompida quatro minutos depois. Lance confuso na área escocesa com a bola a sobrar para os pés de Dorgu que empatou o resultado e garantiu o acesso direto da Dinamarca para o Mundial 2026.

Mas esta história não terminou aqui. No período de descontos, mau alívio de Hjulmand que acabou por deixar o esférico em Tierney e o jogador do Celtic desferiu um grande remate que só parou no fundo das redes de Schmeichel.

No último lance do jogo, e já com a formação nórdica balanceada no ataque, McLean recuperou a bola, viu o guardião dinamarquês avançado e marcou do meio-campo para confirmar a presença da Escócia no Mundial 28 anos depois.

A Dinamarca ficou assim no segundo lugar e vai ter de passar pelo playoff para tentar garantir um lugar na maior competição de seleções de sempre.

No outro jogo do grupo, as já eliminadas seleções da Grécia e da Bielorrússia não foram além de um nulo no marcador. Melnichenko, do FC Porto, entrou ao intervalo mas não conseguiu desatar o nó no marcador.