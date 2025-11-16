Mundial 2026
Há 30 min
Estoril: Martin Turk chamado à seleção da Eslovénia para substituir Oblak
Guardião dos canarinhos integra convocatória para o último duelo no apuramento para o Mundial 2026
GP
Guardião dos canarinhos integra convocatória para o último duelo no apuramento para o Mundial 2026
GP
O guarda-redes do Estoril Praia, Martin Turk, foi convocado para representar a seleção da Eslovénia no último duelo do apuramento rumo ao Mundial 2026 contra a Suécia, anunciou este domingo a federação eslovena.
O jovem guardião vai substituir o habitual titular, Oblak, que sofreu uma lesão no jogo da Eslovénia frente ao Kosovo.
Apesar de integrar o calendário da qualificação, o encontro já não terá impacto nas contas do apuramento para os eslovenos, no enattno, a Suécia ainda tem uma possiblidade de participar na competição via playoff da Liga das Nações.
Esta temporada, Martin Turk realizou apenas um jogo pelos canarinhos a contar para a Taça de Portugal, contra o Belenenses.
RELACIONADOS
FC Porto: já são conhecidos os nomeados para os Dragões de Ouro
Mundial 2026: Ucrânia garante lugar no play-off com Trubin em evidência
VÍDEO: Inglaterra fecha qualificação apenas com vitórias
Herói da seleção da Irlanda até... dá o nome ao aeroporto de Dublin!
Seleção: Carlos Forbs é o 14.º estreante na era Roberto Martínez
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS