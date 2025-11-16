O guarda-redes do Estoril Praia, Martin Turk, foi convocado para representar a seleção da Eslovénia no último duelo do apuramento rumo ao Mundial 2026 contra a Suécia, anunciou este domingo a federação eslovena.

O jovem guardião vai substituir o habitual titular, Oblak, que sofreu uma lesão no jogo da Eslovénia frente ao Kosovo.

Apesar de integrar o calendário da qualificação, o encontro já não terá impacto nas contas do apuramento para os eslovenos, no enattno, a Suécia ainda tem uma possiblidade de participar na competição via playoff da Liga das Nações.

Esta temporada, Martin Turk realizou apenas um jogo pelos canarinhos a contar para a Taça de Portugal, contra o Belenenses.