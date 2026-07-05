Mundial 2026
Há 14 min
Atenção, Portugal: Nico Williams é novidade no treino de Espanha
Avançado está recuperado da lesão sofrida frente ao Uruguai
AL
Avançado está recuperado da lesão sofrida frente ao Uruguai
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Espanha continua a preparar o jogo frente a Portugal, em jogo a contar para os oitavos de final do Mundial 2026. Nico Williams foi a grande novidade no treino da equipa orientada por Luis de la Fuente.
O avançado do Athletic Bilbao, recorde-se, terminou o encontro diante do Uruguai, na última jornada da fase de grupos, com uma lesão muscular no adutor da perna direita e foi baixa para o jogo dos 16 avos de final. No entanto, o jogador de 23 anos parece estar recuperado e voltou, este domingo, a integrar o treino da seleção espanhola.
O Portugal-Espanha está marcado para esta segunda-feira, às 20h. Pode acompanhar o jogo de todas as decisões, ao minuto, no Maisfutebol.
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