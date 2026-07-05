Espanha continua a preparar o jogo frente a Portugal, em jogo a contar para os oitavos de final do Mundial 2026. Nico Williams foi a grande novidade no treino da equipa orientada por Luis de la Fuente.

O avançado do Athletic Bilbao, recorde-se, terminou o encontro diante do Uruguai, na última jornada da fase de grupos, com uma lesão muscular no adutor da perna direita e foi baixa para o jogo dos 16 avos de final. No entanto, o jogador de 23 anos parece estar recuperado e voltou, este domingo, a integrar o treino da seleção espanhola.

O Portugal-Espanha está marcado para esta segunda-feira, às 20h. Pode acompanhar o jogo de todas as decisões, ao minuto, no Maisfutebol.