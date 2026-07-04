Lamine Yamal, Laporte, Pedro Porro e Nico Williams foram as grandes ausências no treino da seleção espanhola de preparação para o embate frente a Portugal, tendo realizado apenas trabalho de ginásio.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, os jogadores ficaram de fora por estarem a cumprir um plano de gestão física delineado pela equipa técnica. Desta feita, a expectativa é que os quatro internacionais espanhóis estejam disponíveis para o jogo contra Portugal.

O jogo, recorde-se, está agendado para as 20h desta segunda-feira. Pode acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

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