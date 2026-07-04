Mundial 2026
Há 52 min
Atenção, Portugal: Yamal, Laporte, Porro e Nico Williams falham treino da Espanha
Jogo dos oitavos de final está agendado para segunda-feira, às 20h
AL
Jogo dos oitavos de final está agendado para segunda-feira, às 20h
AL
Lamine Yamal, Laporte, Pedro Porro e Nico Williams foram as grandes ausências no treino da seleção espanhola de preparação para o embate frente a Portugal, tendo realizado apenas trabalho de ginásio.
De acordo com o jornal Mundo Deportivo, os jogadores ficaram de fora por estarem a cumprir um plano de gestão física delineado pela equipa técnica. Desta feita, a expectativa é que os quatro internacionais espanhóis estejam disponíveis para o jogo contra Portugal.
O jogo, recorde-se, está agendado para as 20h desta segunda-feira. Pode acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.
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