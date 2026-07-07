Luis de la Fuente, selecionador espanhol, em conferência de imprensa, após a vitória sobre a seleção portuguesa (1-0), nos oitavos de final do Mundial 2026:

Golo de Mikel Merino

«Estou muito feliz. Merino é um jogador fantástico, dos melhores do Mundo na sua posição, e que nos ajuda muito. Demonstrou a importância dos jogadores que começam o jogo do banco.»

Elogios à equipa espanhola

«A Espanha é uma equipa comprometida. É uma maravilha ter este grupo de futebolistas e de pessoas, de valores. Têm um talento excecional e tudo junto criamos uma equipa competitiva, a lutar até ao final, como o demonstrámos hoje.»

«Podemos sempre melhorar, a exigência é diferente de um Europeu. A equipa está a crescer e hoje penso que foi um jogo excecional de ambos os lados. Enfrentaram-se dois dos melhores meios-campos do Mundo e houve momentos de futebol excecionais.»

Bélgica ou EUA nos quartos de final

«Importante é continuar e tentar ficar até ao final. Seja quem for o adversário, vai ser um jogo mais difícil do que tivemos até agora.»

Exibição de Lamine Yamal

«Lamine teve um dos jogos que mais o ajudou a crescer. Teve de enfrentar Nuno [Mendes] e fez um trabalho espetacular. Sofreu pela equipa, lutou, é dos jogos mais importantes da história de Lamine. E precisamos que ele continue a crescer.»