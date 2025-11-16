Dean Huijsen foi dispensado da seleção espanhola e será, portanto, baixa para o jogo contra a Turquia desta terça-feira. De acordo com um comunicado lançado pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), o defesa sentiu «dores musculares» já antes do último encontro frente à Geórgia.

A seleção espanhola fez questão de referir que os merengues sempre estiveram cientes da situação médica do central de 20 anos.

«Dean Huijsen foi dispensado da última partida de qualificação para o Mundial 2026, que enfrentará a Espanha contra a Turquia, devido a dores musculares que já o impediram de jogar contra a Geórgia e das quais o seu clube foi informado em todos os momentos. Como de costume, e priorizando sempre a saúde e o bem-estar do jogador, a Real Federação Espanhola de Futebol tomou a decisão de dispensar o jogador», escreveu a RFEF.