Portugal e Espanha medem forças na próxima segunda-feira em jogo a contar para os oitavos de final do Mundial 2026. Antes da partida, o internacional espanhol Pablo Gavi admitiu que este será o primeiro grande desafio da seleção no Campeonato do Mundo e abordou o atual momento da carreira de Cristiano Ronaldo.

«É o adversário mais difícil que enfrentamos até agora. É uma ótima equipa, com bons jogadores. Espero que a equipa esteja focada no que temos que fazer e no plano do treinador, e que todos nos unamos para vencer esta eliminatória», começou por dizer o médio de 21 anos, em declarações ao Mundo Desportivo.

«[Portugal] tem um meio-campo excelente, mas nós também temos jogadores muito bons - tanto os titulares como os que estão no banco. Acho que o nosso maior trunfo é contar com um plantel tão vasto e repleto de jogadores talentosos. Espero que possamos demonstrar isso na partida», acrescentou.

Numa altura em que a presença de Cristiano Ronaldo na seleção e a titularidade indiscutível do mesmo tem sido tópico de discussão, o médio espanhol reconheceu que o capitão português continua a ser um elemento bastante importante para Portugal.

«Sempre ouço isso [que a presença dele é um obstáculo e que prejudica o desempenho da seleção], mas de pessoas que não fazem parte da equipa dele, dos adeptos. Quem faz parte da equipa dele tem um respeito imenso por ele», afirmou.

«Obviamente, Cristiano é um dos melhores jogadores da história e pode fazer a diferença a qualquer momento», frisou Gavi.

A última vez que as duas equipas se encontraram foi na final da Liga das Nações do ano passado, que terminou com a vitória de Portugal. O jogador do Barcelona, embora não tenha jogado, reconhece que tal resultado poderá servir de incentivo.

«Talvez seja uma motivação extra, um bónus adicional. Aquele jogo foi decidido nos penáltis. Acho que jogámos melhor, merecemos a vitória, mas futebol é sobre marcar golos. Espero que [segunda-feira] estejamos todos concentrados e que aproveitemos as oportunidades que tivermos».

Recorde-se que Espanha nesta edição do Mundial soma três vitórias, frente a Áustria, Uruguai e Arábia Saudita, e um empate, com Cabo Verde.