Luis de la Fuente: «Cabo Verde pode ser uma das surpresas deste Mundial»
Selecionador espanhol recusa favoritismos para a estreia do Mundial 2026
Selecionador espanhol recusa favoritismos para a estreia do Mundial 2026
A poucas horas da estreia no Mundial 2026, Luís de la Fuente garantiu que ninguém espera facilidades frente a Cabo Verde. Apesar de ser apontada como uma das principais candidatas à conquista do troféu, a campeã europeia encara com máxima seriedade o encontro da primeira jornada do Grupo H.
Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo, o selecionador espanhol, Luis de la Fuente elogiou a equipa africana e rejeitou qualquer ideia de favoritismo excessivo.
«Se alguém pensa que amanhã o jogo com Cabo Verde vai ser fácil, está equivocado com certeza», começou por dizer.
O técnico destacou a organização e a qualidade dos Tubarões Azuis, lembrando o percurso realizado na qualificação africana para o Mundial.
«É uma equipa veloz, com conceitos táticos muito bem definidos. Conseguiram deixar os Camarões de fora da Copa do Mundo e muitos jogadores atuam nas ligas europeias. Pode ser uma das surpresas deste Mundial», acrecsentou.
De la Fuente foi ainda mais longe e garantiu que, para a seleção espanhola, o encontro com Cabo Verde é o mais importante da competição neste momento.
«A minha atitude perante a vida é considerar sempre o próximo compromisso como o mais importante. Para nós, o jogo contra Cabo Verde é o mais importante do Mundial. Se o encararmos dessa forma, estaremos mais perto de seguir em frente, porque não será fácil», sublinhou.
O encontro entre Espanha e Cabo Verde disputa-se esta terça-feira, às 17h (hora de Lisboa) em Atlanta, e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.
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