Portugal e Espanha reencontram-se esta segunda-feira (20h) nos oitavos de final do Mundial 2026, naquele que é um dos jogos mais aguardados da ronda. Na zona mista antes do último treino de preparação para o encontro, Mikel Merino mostrou respeito pela seleção nacional, deixou fortes elogios a Cristiano Ronaldo e explicou porque acredita que o conhecimento mútuo entre as duas equipas fará dos detalhes um fator decisivo.

Elogios a Cristiano Ronaldo

«Vejo-o muito bem. A verdade é que é um jogador de elite, um dos melhores da história. Está a fazer um torneio muito bom e, obviamente, teremos muito cuidado com ele. É uma das suas grandes características, tanto dentro como fora da área. Se marcou uma era e é um dos melhores jogadores da história, é por alguma razão. Essa qualidade não desaparece de um dia para o outro. Continua a estar ao mais alto nível e, como disse o Unai [Simón], vamos tentar controlá-lo da melhor forma possível.»

Portugal é uma Seleção dura

«Bem, prepara-se um pouco dentro da rotina. Creio que não muda muito consoante o adversário quando chega a altura de preparar um jogo. Há, obviamente, pormenores diferentes em cada equipa, mas a preparação é semelhante. A concentração é a mesma, o respeito por todos os adversários também, sabendo que vai ser um jogo muito difícil frente a uma seleção de nível máximo e de enorme qualidade. Ao mesmo tempo, há muito entusiasmo, porque são estes os jogos de que nós, futebolistas, gostamos. Como já disse, haverá duelos de enorme qualidade por todo o campo. Não apenas esse, mas também no meio-campo, na outra ala... Creio que vai ser um jogo espetacular entre duas seleções que têm, como disseste, individualidades muito fortes, mas, acima de tudo, dois coletivos muito sólidos. Confiança temos sempre, mas também humildade para reconhecer que qualquer seleção nos pode criar muitas dificuldades. Calhou-nos Portugal, uma equipa muito forte e muito complicada. Agora, estamos à espera do jogo de amanhã.»

Conversas com Porro e Grimaldo

«Falei um pouco com eles. Tivemos algumas conversas, mas todos temos analisado o adversário. Somos duas equipas que se conhecem muito bem e que já se defrontaram várias vezes. Muitas vezes, esse conhecimento faz com que os detalhes ganhem ainda mais importância e que os pequenos duelos façam a diferença.»

Espanha ainda não sofreu golos

«Creio que tudo começa pelo coletivo. Somos uma equipa que não defende apenas com os quatro jogadores da linha defensiva. Queremos defender em bloco, pressionar alto e recuperar a bola o mais cedo possível. E quanto mais tempo temos a bola e quanto mais atacamos, menos oportunidades concedemos aos adversários. Essa é a nossa ideia.»

Confiança, mas sem sobranceria

«Posso dizer que, internamente, as nossas sensações foram sempre boas. Sempre houve união e confiança. Sabemos que, por vezes, as coisas custam mais e, noutras, menos, mas a confiança mantém-se intacta. Além disso, as sensações podem ser enganadoras num torneio. Houve campeões do mundo e da Europa que não davam sinais tão positivos e acabaram por conquistar o título. Outros pareciam imparáveis e acabaram por desiludir. Não podemos confiar demasiado nessas perceções, sobretudo em jogos tão importantes como este e com tanta pressão.»

O golo anulado à Croácia

«A verdade é que ouvi falar muito sobre esse lance, mas ainda não tive tempo para o ver com atenção e analisá-lo, por isso não posso dar uma opinião fundamentada.»

Quem preocupa mais em Portugal?

«Todos.»