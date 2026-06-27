Nico Williams e Yeremy Pino lesionaram-se frente ao Uruguai e desfalcam a seleção espanhola.

O avançado do Crystal Palace - que saiu do encontro aos 87 minutos - sofreu uma entorse no ombro, enquanto o avançado do Athletic Bilbao foi diagnosticado com uma lesão muscular no adutor da perna direita.  

Ainda assim, o Mundial 2026 pode não ter terminado para os extremos espanhóis, visto que as lesões não são de gravidade elevada e os jogadores podem regressar a tempo de ajudar a equipa.

A Espanha, recorde-se, terminou no primeiro lugar do Grupo H, com sete pontos. Nos 16 avos de final, a turma de Luis de la Fuente jogará frente ao segundo classificado do Grupo J.

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