Mundial 2026
Há 10 min
Mundial 2026: Nico Williams e Yeremy Pino desfalcam Espanha
Avançados lesionaram-se frente ao Uruguai
AL
Avançados lesionaram-se frente ao Uruguai
AL
Nico Williams e Yeremy Pino lesionaram-se frente ao Uruguai e desfalcam a seleção espanhola.
O avançado do Crystal Palace - que saiu do encontro aos 87 minutos - sofreu uma entorse no ombro, enquanto o avançado do Athletic Bilbao foi diagnosticado com uma lesão muscular no adutor da perna direita.
Ainda assim, o Mundial 2026 pode não ter terminado para os extremos espanhóis, visto que as lesões não são de gravidade elevada e os jogadores podem regressar a tempo de ajudar a equipa.
A Espanha, recorde-se, terminou no primeiro lugar do Grupo H, com sete pontos. Nos 16 avos de final, a turma de Luis de la Fuente jogará frente ao segundo classificado do Grupo J.
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