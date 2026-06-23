A seleção espanhola viu o treino desta segunda-feira ser interrompido devido a uma tempestade severa que atingiu a região de Chattanooga, nos Estados Unidos, onde a equipa está instalada durante o Mundial 2026.

Segundo a imprensa espanhola, os jogadores já se encontravam no relvado quando os telemóveis começaram a emitir um alerta de emergência enviado pelas autoridades locais, avisando para «ventos destrutivos» que poderiam atingir os 130 km/h e recomendando abrigo imediato em edifícios, longe de janelas, o que corresponde a um «Tornado Moderado» segundo a Escala de Fujita.

A mensagem, enviada em inglês e espanhol, alertava ainda para o «perigo de destroços projetados pelo vento, considerados potencialmente fatais para quem permanecesse ao ar livre».

Poucos minutos depois começou a chover intensamente e a Federação Espanhola decidiu cancelar a sessão de trabalho por precaução.

Esta não é, de resto, uma situação inédita neste Mundial. Também a seleção portuguesa foi recentemente afetada por condições meteorológicas adversas nos Estados Unidos, vendo um dos treinos cancelado devido a uma tempestade na zona de estágio da equipa de Roberto Martínez.

A Espanha prepara o encerramento no Grupo H, onde terá pela frente o Uruguai, de Maxi Araújo e Rodrigo Zalazar, ambos do Sporting, num grupo que conta ainda com a seleção de Cabo Verde.