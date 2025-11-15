Mundial 2026: selecionador espanhol deixa Samu de fora do jogo com a Geórgia
Dean Huijsen e Jorge De Frutos juntam-se ao avançado do FC Porto no lote das ausências para este sábado
Dean Huijsen e Jorge De Frutos juntam-se ao avançado do FC Porto no lote das ausências para este sábado
A seleção espanhola revelou este sábado os dorsais para o encontro diante da Geórgia, em Tíflis, e, com isso, ficaram também conhecidos os três jogadores que Luis de la Fuente decidiu descartar para o penúltimo jogo de qualificação rumo ao Mundial 2026. Entre eles está Samu, avançado do FC Porto, que volta a ficar às portas da estreia pela Roja.
A decisão surge numa partida em que a Espanha, líder e invicta no grupo, pode deixar praticamente garantido o apuramento para o campeonato que se disputará nos Estados Unidos, Canadá e México. Para isso, precisa vencer a Geórgia.
Além de Samu, o selecionador espanhol deixou igualmente de fora Jorge de Frutos, chamado à última hora para substituir o lesionado Lamine Yamal, e ainda o central do Real Madrid Dean Huijsen.
De recordar, a Espanha defronta a Geórgia este sábado, em Tíflis, uma partida da quinta jornada da qualificação rumo ao Mundial 2026.