Nico Williams será baixa para os próximos jogos da seleção espanhola. O avançado de 23 anos sofreu uma lesão no jogo frente ao Uruguai e já reagiu nas redes sociais.

«Hoje é um dos piores dias da minha vida. Voltei a lesionar-me após um ano muito difícil, em que a dor na sínfise púbica ganhou muitas batalhas contra mim, mas não a guerra», começou por referir.

Durante a presente época, Nico sofreu também muito com lesões. Fez ainda 32 jogos, somando seis golos e cinco assistências.

«Foi um ano e meio de sofrimento, tristeza, incerteza e ansiedade. Não sabia quando voltaria a jogar sem dor nem quando regressaria a uma vida normal. Cheguei mesmo ao ponto de ter de conviver com a dor em coisas tão simples como ir à casa de banho, entrar e sair do carro ou simplesmente desfrutar do dia-a-dia», acrescentou ainda.

O internacional espanhol confessou, ainda, que a principal prioridade era «voltar a ser feliz a jogar futebol» e «recuperar o sorriso».

No que toca ao lance em que saiu lesionado, Nico deixou uma nota ao uruguaio Nicolás de la Cruz. «Sofri uma nova lesão após uma jogada em que um colega profissional agiu por frustração, descontentamento e tristeza face à situação por que estava a passar. Foi uma jogada que, na minha opinião, poderia ter sido evitada, pois foi completamente desnecessária», referiu.

O extremo do Athletic Bilbao agradeceu ainda as mensagens de apoio, dando a garantia de que regressará o mais rápido possível.

«A história ainda não acabou — vamos ver-nos o mais depressa possível neste Mundial», concluiu.