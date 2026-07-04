Na antecâmara do Portugal-Espanha, em encontro a contar para os oitavos de final do Mundial 2026, Mikel Oyarzabal garante que a seleção espanhola respeita a formação portuguesa, mas salienta que os espanhóis não têm medo.

«Uma equipa fantástica, com jogadores incríveis. Mas nós jogámos contra eles há pouco mais de um ano e foi um jogo muito equilibrado. Não conseguimos a vitória nas grandes penalidades, mas as duas equipas tiveram os seus momentos, conseguimos ter bola e mostrámos que podemos vencer. Vamos com todo o respeito, mas sem medo», começou por dizer, em entrevista à Cadena SER.

De seguida, Oyarzabal deixou elogios a Cristiano Ronaldo. No entanto, admite que o seu jogo não passa pelo avançado, mas sim pelos defesas lusos.

«Não preciso de me concentrar nele. Se tiver que pensar noutros jogadores, penso nos que estão atrás de mim, porque, se eu jogar, terei que competir com eles. Ninguém vai descobrir o Cristiano agora. O que ele faz, o que ele já fez e o jogador que ele é… todos sabem disso e do perigo que ele representa para qualquer equipa quando está em campo. No entanto, queremos estar focados no nosso jogo», adicionou.

Capitão da Real Sociedad, Oyarzabal saberá melhor do que ninguém o que é representar a população de San Sebastián e o que significa jogar pelo emblema espanhol. Colega de Gonçalo Guedes, o avançado aproveitou para elogiar o português, salientando que «está feliz» por o ex-Benfica estar no clube.

«Ele é alguém que se adaptou muito bem a San Sebastián. Temos praticamente a mesma idade, moramos relativamente perto e demo-nos muito bem desde o início. Gostei muito dele. Estou feliz por ele estar aqui. Tenho a certeza de que ele pensa em jogar mais e que quer ter mais minutos em campo, mas o facto de ele já cá estar é bom sinal. Espero que nos vejamos novamente e que as coisas corram bem para nós desta vez», concluiu.