Rodri, capitão da seleção espanhola, em antevisão ao encontro frente a Portugal, deixou rasgados elogios à equipa das Quinas. No entanto, o Bola de Ouro de 2024 salienta que Espanha é «melhor equipa». O encontro, recorde-se, está marcado pars esta sexta-feira, às 20h.

Elogios à formação das Quinas

«Portugal é sempre um adversário muito difícil. Está neste Campeonato do Mundo com a sua melhor geração e por isso sabemos que só estando no nosso melhor é que podemos vencer e avançar na competição.»

Apesar dos elogios, Espanha é melhor que Portugal

«Nós temos o melhor meio do campo do mundo. Sabemos que somos melhor equipa, mas isso no papel não vale nada. Temos de demonstrar isso. Sobretudo contra Portugal, que é uma das melhores seleções da atualidade.»

Influência de Bruno, Vitinha e João Neves

«O atual meio campo tem muita influência na forma com eles jogam e por isso temos de controlar esse aspeto da partida. Aliás, temos de controlar todos os aspetos do jogo se quisermos sair vencedores.»

Tirar Cristiano Ronaldo da área

«Cristiano? É sempre muito perigoso dentro da área.»